2020-06-11T10:59:55+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

Электричество отключено на семи улицах
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде в четверг, 11 июня, в течение дня не будет электричества в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 18 часов отключено электричество на ул. Артиллерийская 23-43, 46, ул. Госпитальная 2-16а,6-8(БФУ им. И. Канта), 5-17, ул. Дзержинского 104а-104д (дет. поликлиника №5), ул. Аллея смелых 68-70, ул. Кирова 7-15, ул. Чайковского 20-24,15.

На три часа, с 9 до 13 часов, без электроснабжения останется ул. А. Суворова и садовое товарищество «Фестивальное» д.123.

От холодной воды с 10 до 14 часов отключены дома по ул. 9 Апреля 62 ,5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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