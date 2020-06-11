2020-06-11T11:11:24+03:00
Звезды

В Калининграде для съемок фильма ищут мам с колясками

Продолжается работа над созданием сериала «Входите! Закрыто!»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде продолжаются съемки 4-серийной мелодрамы «Входите! Закрыто!», которую готовят для показа на телеканале «Россия-1».

Очередная смена запланирована на четверг 11 июня. Организаторы съемок ищут актеров массовки. Как сообщается в группе «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки», ищут женщин с маленькими детьми (девочками 3-4 месяца).

«Обязательно с колясками не темных цветов. В идеале розовые. Это финал фильма и дети будут главными героями этой сцены», – отмечают в группе.

Кроме того, нужны актеры на роли студентов (молодежь с рюкзаками), прохожих, преподавателей. Еще нужна «женщина колоритного вида типичной соседки ворчащей на алкашей во дворе».

Напомним, работа над фильмом началась 2 июня.

В проекте «Входите! Закрыто!» задействованы актеры: Ольга Ломаносова, Ольга Чудакова, Сергей Жарков, Иван Паршин, Игорь Гордин, Андрей Мартынов и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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