17 пистолетов, два автомата: В Калининграде копатель хранил арсенал оружия и боеприпасов

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:41:54+03:00

Как подтвердила экспертиза, всё оружие пригодно для ведения огня

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При содействии ОМОН Росгвардии задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов

В Калининграде задержан мужчина, который хранил целый арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Злоумышленник промышлял раскопками в районах боевых действия времен Великой Отечественной войны, а так же приобретал цифровые макеты пистолетов, винтовок и автоматов.

«Найденные боеприпасы он складировал в принадлежащей ему мастерской. Задержанный переделывал боеприпасы из холостых, а также найденных на местах былых сражений патронов. Всё оружие модифицировал», - сообщили в пресс-службе ведомства. Задержали его при силовой поддержке бойцом ОМОН..

В ходе обысков у него нашли составные части огнестрельного оружия, более 3 тысяч патронов различного калибра, 17 пистолетов, шесть винтовок, два автомата, а так же три единицы холодного оружия. Как подтвердила экспертиза, всё изъятое оружие пригодно для ведения огня.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU