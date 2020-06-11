На балтийской трассе сбили 5-летнего ребенка на «зебре»
Мальчик получил телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду вечером, 10 июня, в Светловском округе под колеса автомобиля попал 5-летний ребенок. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на 21 километре трассы. 59-летний водитель «Ауди», ехавший в сторону Калининграда, сбил 5-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу без сопровождения взрослых.
В результате наезда мальчик получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU