2020-06-11T12:02:03+03:00
Туризм

Калининград вошел в топ-10 самых желанных регионов для празднования Дня России

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню России, 12 июня, опросил пользователей социальных сетей и выяснил, где бы они хотели отпраздновать День России.

Большинство пользователей соцсетей (35,33%) хотели бы поехать на праздник 12 Июня в Севастополь. На втором месте — Геленджик. Отпраздновать День России в Краснодарском крае пожелали 17,37% российских семей. «Бронзу» получил Санкт-Петербург — 14,97% россиян планировали поехать в северную столицу на 12 Июня.

По данным опроса, россияне также хотели бы отпраздновать День России в Карелии (8,98%), Москве (7,78%), Калининградской области (6,59%), Тверской области и Владивостоке (по 3,59%), а также в Костромской области (1,2%) и Рязанской области (0,6%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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