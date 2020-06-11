В Калининграде началось строительство улицы Суздальской
Дорога будет двухполосной, на ее строительство отводится 6 месяцев
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде началось строительство улицы Суздальской. Длина новой дороги на месте технического проезда от Московского проспекта к микрорайону активной жилой застройки составит 1,1 километра.
Дорога будет двухполосной, ширина проезжей части – 8 метров, тротуаров – 2,25 метра, велодорожек – 1,5 метра.
На строительство дороги отводится 6 месяцев, до сдачи объекта там высадят 43 европейские липы и 168 мелколистных кустовых лип.
В перспективе Суздальская получит выезд на Восточную эстакаду – между ул. Юрия Гагарина и кольцевой развязкой.
ИСТОЧНИК KP.RU