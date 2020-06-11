Под Нестеровом пьяный пенсионер на «Ауди» врезался в дерево: пострадала пассажирка
Авария произошла на 2-м километре автодороги «Покрышкино-Некрасово»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Нестеровском районе ночью произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 2-м километре автодороги «Покрышкино-Некрасово». Пьяный 67 - летний водитель «Ауди» на закруглении дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
В результате происшествия 28-летняя пассажир получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU