Под Нестеровом пьяный пенсионер на «Ауди» врезался в дерево: пострадала пассажирка

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:23:47+03:00

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В Нестеровском районе ночью произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 2-м километре автодороги «Покрышкино-Некрасово». Пьяный 67 - летний водитель «Ауди» на закруглении дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате происшествия 28-летняя пассажир получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU