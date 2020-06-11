В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:49:33+03:00

Сообщить о пьяных водителях можно по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811

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В выходные дни в Калининградской области пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В течение трех дней инспекторы ГИБДД будут проверят водителей на предмет опьянения, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ГИБДД напоминают, что за пьяное вождение предусмотрено лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное пьяное вождение предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU