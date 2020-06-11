В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость
В выходные дни в Калининградской области пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В течение трех дней инспекторы ГИБДД будут проверят водителей на предмет опьянения, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В ГИБДД напоминают, что за пьяное вождение предусмотрено лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное пьяное вождение предусмотрена уголовная ответственность.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU