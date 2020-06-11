В Калининграде почти 4,7 тыс человек находятся под меднаблюдением из-за коронавируса

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:14:27+03:00

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В Калининградской области за сутки выявили 42 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего в регионе выявлено 1946 случаев заболевания.

Под медицинским наблюдением по состоянию на четверг, 11 июня, находятся 4691человек, в том числе, 88 в условиях обсерватора. В регионе уже выздоровели 950 человек, 34 заболевших умерли.

На COVID-19 в Калининградской области обследовано 65 650.

ИСТОЧНИК KP.RU