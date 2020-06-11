Авиакомпания «РусЛайн» начинает прямые рейсы из Калининграда в Воронеж, Псков и Воронеж
С 22 июня авиакомпания «РусЛайн» планирует начать выполнять прямые регулярные рейсы из Калининграда в Воронеж, Псков, Петрозаводск. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво». Также «РусЛайн» начнет полеты из Калининграда в Анапу и Мурманск и продолжит рейсы в Сыктывкар и Белгород.
Рейсы запланированы в рамках действия летнего расписания до 24 октября и будут выполняться дважды в неделю по каждому направлению на воздушных судах CRJ100 в компоновке 50 пассажирских кресел.
Рейсы из Калининграда в Анапу будут выполняться с технической посадкой в 45 минут в Пскове. Время в пути до Анапы составит 4 часа 45 мин.
Рейсы из Калининграда в Мурманск будут выполняться с технической посадкой в 35 минут в Петрозаводске. Время в пути до Мурманска составит 4 часа 15 мин.
ИСТОЧНИК KP.RU