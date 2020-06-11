В Калининграде 150 человек приняли участие в донорском марафоне

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:18:09+03:00

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В Калининграде подвели итоги 4-дневного донорского марафона, который приурочили к Всемирному дню донора крови.

«За период четырехдневного марафона сдали кровь и ее компоненты более 150 калининградцев», – говорится на сайте областной станции переливания крови.

Как рассказали на станции, коронавирус не обескровил стандартные запасы, но потребность в продукции из крови в связи с пандемией растет, а донорская активность – снижается.

В условиях пандемии станция переливания крови в Калининграде работает в особом режиме.

«Чтобы исключить очереди и скопления людей, станция не может работать в полном объёме, соблюдается социальная дистанция, антисептиком обрабатываются руки и донорские кушетки, измеряется температура — на все это уходит дополнительное время», - отмечают врачи.

Медики напоминают, что в условиях эпидемической ситуации стать донором по-прежнему может любой желающий от 18 лет, весом более 50 кг., не имеющий противопоказаний к донорству крови.

ИСТОЧНИК KP.RU