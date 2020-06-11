Калининградец крал деньги у бабушки и делал ставки на спорт
Всего внук похитил 35 тысяч рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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В Нестеровском районе будут судить местного жителя, который воровал деньги у своей бабушки. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
18-летний внук дважды с начала года получил доступ к счету своей бабушки и похитил более 35 тысяч рублей. На эти деньги он делал ставки на спортивные игры в мобильном приложении букмекерской конторы.
Судебное заседание назначено на 22 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU