Калининградец крал деньги у бабушки и делал ставки на спорт

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:58:18+03:00

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В Нестеровском районе будут судить местного жителя, который воровал деньги у своей бабушки. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

18-летний внук дважды с начала года получил доступ к счету своей бабушки и похитил более 35 тысяч рублей. На эти деньги он делал ставки на спортивные игры в мобильном приложении букмекерской конторы.

Судебное заседание назначено на 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU