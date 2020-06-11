Около стадиона «Калининград» планируют организовать спортивный парк

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:59:46+03:00

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В ближайшее время планируется открыть значительную часть территории рядом со стадионом «Калининград». Также около стадиона планируется открыть спортивный парк, сообщается на странице дирекции в Instagram.

«В выходные все больше людей стали проводить время на острове Октябрьский: гулять вдоль набережной, кататься на велосипедах и самокатах, заниматься скандинавской ходьбой, кататься на роликах, запускать воздушных змеев и многое другое. Мы хотим сделать отдых здесь более комфортным. Поэтому нам важно знать ваше мнение, чего сейчас не хватает этой территории, как ее сделать интереснее и удобнее».

Пройти опрос, а также заполнить небольшую анкеты, можно в шапке профиля в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU