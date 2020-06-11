В Балтийске в акватории залива обнаружили пятно нефтеродуктов

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:07:32+03:00

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В акватории Калининградского залива в районе плавдока в Балтийске обнаружено пятно нефтепродуктов. Об этом сообщается на странице администрации Балтийска в «Вконтакте».

«Сообщение поступило от АО «33 Судоремонтный завод». Сотрудниками администрации и военным экологом Балтийской военно-морской базы проведена совместная работа по обследованию акватории военной и внутренней гавани от 9-го до 24-го причала на предмет загрязнения. Для ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Калининградского залива организована работа Морского уборочного судна», - говорится в сообщении.

Кроме этого, местные власти направили обращение в Балтийско-Арктическе Морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о необходимости проведении контрольно-надзорных мероприятий по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU