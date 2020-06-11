Калининградец зарезал гостя, приревновав к своей сожительнице

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:18:02+03:00

Инцидент произошел в январе этого года на улице Судостроительной

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В Калининграде будут судить мужчину, который убил гостя на почве ревности к своей сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Инцидент произошел в январе этого года на улице Судостроительной. Пьяному горожанину не понравилось, что его гость оказывает знаки внимания его сожительнице.

Схватив нож, он нанес знакомому не менее четырех ударов. От полученных ранений мужчина скончался спустя непродолжительное время.

Судебное заседание состоится 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU