2020-06-11T17:17:16+03:00
Общество

С начала года клиенты Tele2 стали использовать онлайн-обращения в три раза чаще

На фоне пандемии развитие цифровых каналов обслуживания значительно ускорилось
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В январе-мае 2020 года число обращений в digital-каналах Tele2 увеличилось втрое, в то время как количество звонков на линию поддержки осталось почти неизменными – прирост всего на 3% год к году. При этом на фоне пандемии развитие цифровых каналов обслуживания явно ускорилось. Все больше абонентов для общения со службой поддержки используют приложение «Мой Tele2» – число поступивших через него вопросов увеличилось в 2,5 раза. Продолжает набирать популярность чат-бот Tele2, который обрабатывает до 15 000 обращений в сутки и консультирует клиентов по 1000 вопросам (например, о текущем тарифе, проверке платных услуг, обслуживанию в роуминге и услуге «Делитесь гигабайтами»). В январе-мае 2020 года число обращений, закрытых чат-ботом, выросло в 3,5 раза год к году. Текстовый робот общается с клиентами Tele2 в Viber, «ВКонтакте», WhatsApp, приложении «Мой Tele2». Tele2 первой на российском рынке интегрировала чат-бота в «Алису», виртуального ассистента «Яндекса». Операторы Tele2 демонстрируют лучшие показатели в отрасли по скорости и качеству обслуживания. Время ожидания ответа составляет 46 секунд, а 98% запросов по-прежнему решаются на первой линии обращения. Удовлетворенность клиентов качеством сервиса составляет 95%, что выше среднего показателя по рынку, с уровень эмпатии сотрудников оценивается в уникальные 85%. - Популярность интерфейсов самообслуживания объясняется тем, что клиенты предпочитают решать вопрос здесь и сейчас, - отмечает директор по дистанционному сервису Tele2 Елена Юрина. - Проникновение передовых технологий в сферу клиентского сервиса позволяет нам быть еще ближе к нашим клиентам и удерживать лидерство в этой сфере. Мы опережаем конкурентов по NPS, показателям качества и скорости сервиса, а также удовлетворенности клиентов обслуживанием. Достижения Tele2 в улучшении клиентского опыта и первоклассное дистанционное обслуживание неоднократно отмечались экспертным сообществом. В 2020 году Tele2 выиграла награды в пяти номинациях «Хрустальной гарнитуры» – самого престижного профессионального конкурса в индустрии контактных центров в России и странах СНГ. Компания также получила награды в шести категориях премии СХ WORLD AWARDS, которая отмечает достижения в сфере клиентского опыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала года клиенты Tele2 стали использовать онлайн-обращения в три раза чаще
Калининградец зарезал гостя, приревновав к своей сожительнице
В Балтийске в акватории залива обнаружили пятно нефтеродуктов
Около стадиона «Калининград» планируют организовать спортивный парк
Калининградец крал деньги у бабушки и делал ставки на спорт
В Калининграде 150 человек приняли участие в донорском марафоне
Авиакомпания «РусЛайн» начинает прямые рейсы из Калининграда в Воронеж, Псков и Воронеж
В Калининграде почти 4,7 тыс человек находятся под меднаблюдением из-за коронавируса
В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость
Под Нестеровом пьяный пенсионер на «Ауди» врезался в дерево: пострадала пассажирка
В Калининграде началось строительство улицы Суздальской
Калининград вошел в топ-10 самых желанных регионов для празднования Дня России
На балтийской трассе сбили 5-летнего ребенка на «зебре»
17 пистолетов, два автомата: В Калининграде копатель хранил арсенал оружия и боеприпасов
В Калининграде для съемок фильма ищут мам с колясками
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды
Полиция завела дело на калининградца, зарезавшего собаку на берегу Куршского залива
В Калининграде за сутки выявили 42 новых случая коронавируса
Вратарь калининградской «Балтики» продолжит карьеру в Белоруссии
В Полесске рецидивист угнал у пенсионера «Оку» и съехал в канаву
При пожаре на улице Осетинской в Калининграде пострадали два человека
Американцев напугали ракетные комплексы С-400, развернутые в Калининграде
Задержан второй подозреваемый по делу Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги в отделе полиции
Когда в Калининграде ждать первых туристов из "большой" России
Прокуратура запретила отключать от газа многоэтажку в Гусеве
В Калининграде разыскивают женщину, которая расплачивалась в магазинах чужими картами
На выходных в регионе меняется расписание пригородных поездов
Краеведческий музей Зеленоградска проведет онлайн-экскурсию
В Калининградской области планируют организовать новый обсерватор