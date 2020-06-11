С начала года клиенты Tele2 стали использовать онлайн-обращения в три раза чаще

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:17:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В январе-мае 2020 года число обращений в digital-каналах Tele2 увеличилось втрое, в то время как количество звонков на линию поддержки осталось почти неизменными – прирост всего на 3% год к году. При этом на фоне пандемии развитие цифровых каналов обслуживания явно ускорилось. Все больше абонентов для общения со службой поддержки используют приложение «Мой Tele2» – число поступивших через него вопросов увеличилось в 2,5 раза. Продолжает набирать популярность чат-бот Tele2, который обрабатывает до 15 000 обращений в сутки и консультирует клиентов по 1000 вопросам (например, о текущем тарифе, проверке платных услуг, обслуживанию в роуминге и услуге «Делитесь гигабайтами»). В январе-мае 2020 года число обращений, закрытых чат-ботом, выросло в 3,5 раза год к году. Текстовый робот общается с клиентами Tele2 в Viber, «ВКонтакте», WhatsApp, приложении «Мой Tele2». Tele2 первой на российском рынке интегрировала чат-бота в «Алису», виртуального ассистента «Яндекса». Операторы Tele2 демонстрируют лучшие показатели в отрасли по скорости и качеству обслуживания. Время ожидания ответа составляет 46 секунд, а 98% запросов по-прежнему решаются на первой линии обращения. Удовлетворенность клиентов качеством сервиса составляет 95%, что выше среднего показателя по рынку, с уровень эмпатии сотрудников оценивается в уникальные 85%. - Популярность интерфейсов самообслуживания объясняется тем, что клиенты предпочитают решать вопрос здесь и сейчас, - отмечает директор по дистанционному сервису Tele2 Елена Юрина. - Проникновение передовых технологий в сферу клиентского сервиса позволяет нам быть еще ближе к нашим клиентам и удерживать лидерство в этой сфере. Мы опережаем конкурентов по NPS, показателям качества и скорости сервиса, а также удовлетворенности клиентов обслуживанием. Достижения Tele2 в улучшении клиентского опыта и первоклассное дистанционное обслуживание неоднократно отмечались экспертным сообществом. В 2020 году Tele2 выиграла награды в пяти номинациях «Хрустальной гарнитуры» – самого престижного профессионального конкурса в индустрии контактных центров в России и странах СНГ. Компания также получила награды в шести категориях премии СХ WORLD AWARDS, которая отмечает достижения в сфере клиентского опыта.

ИСТОЧНИК KP.RU