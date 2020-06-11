Эксперты назвали распространенные фейки о голосовании по поправкам в Конституцию РФ

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:49:17+03:00

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Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» разоблачила наиболее резонансные примеры фейковых новостей о конституционной реформе и предстоящем общероссийском голосовании. Аналитический доклад «Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации» был представлен накануне. Отмечается, что в России за последний месяц количество фейков увеличилось в 10 раз, что говорит о серьёзной степени децентрализации и активизации генерирования недостоверной информации.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества Александр Брод отметил, что в информационном потоке действуют так называемые эксперты, «лидеры общественного мнения», которые последовательно и чётко манипулируют общественным мнением как для дискредитации самой процедуры голосования, так и конституционной реформы.

По его словам, есть ряд наиболее резонансных фейковых новостей, среди них: ложное сообщение о лишении СМИ права присутствовать при подсчёте голосов; недостоверное сообщение о якобы принятой к рассмотрению в Венецианской комиссии петиции, инициированной рядом «общественных деятелей», об экспертизе всего пакета поправок в Конституцию. Также «эксперты» пишут о двойных стандартах в оценке одних и тех же форм голосования в России и зарубежных странах, обвиняют в незаконной агитации при отсутствии разделения на информационные и агитационные материалы. Достается и Общественным палатам, которые обвиняют в создании препятствий для кандидатов в наблюдатели, при отсутствии случаев отказов назначения.

«В подобных фейковых новостях характерным приемом является манипулирование фактами под видом правовой экспертизы, - сказал Александр Брод. – Поэтому представители гражданского общества и экспертного сообщества должны обеспечить в электоральной сфере жизненно необходимые системы ценностей, основанные на критическом мышлении и свободе слова.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев добавил, что авторы фейков также активно обыгрывают невозможность непосредственного направления своих наблюдателей политическими партиями.

«При этом полностью игнорируется, что в отличие от выборов на общероссийском голосовании партии не являются избирательными объединениями, выдвигающими кандидатов, здесь нет политического противоборства. Поэтому партии, как и все общественные организации, предлагают свои кандидатуры в общественные палаты», - сообщил Максим Григорьев.

ИСТОЧНИК KP.RU