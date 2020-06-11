Второго экс-полицейского, обвиняемого по делу Ивана Вшивкова, отправили под домашний арест

11 Июнь 2020 2020-06-11T23:37:28+03:00

Изменить размер текста: A A

11 мая бывшего полицейского Александра Иванова, обвиняемого по уголовному делу по факту гибели жителя Черняховска Ивана Вшивкова, суд отправил под домашний арест до 10 августа.

Заседание началось около 16 часов и рассмотрение прошло довольно быстро. Судья удалился в совещательную комнату и рассмотрел вопрос об избрании экс-сотруднику УМВД меры пресечения. Об этом сообщил «Комсомолке» адвокат потерпевших Владислав Филатьев:

- Мы не возражали против такой меры пресечения. Следствие на завершающем этапе. Поэтому не будем подавать апелляционную жалобу.

Бывшего старшего оперативного дежурного по Московскому району Калининграда Александра Иванова задержали накануне, 10 мая. По версии следствия, он, как и начальник смены Николай Плебух, который находится в данный момент под домашним арестом до 27 июля, знали, что в камере Ивана Вшивкова сломана батарея и из трубы хлещет кипяток. При этом задержанного еще около получаса держали в помещении.

Напомним, вечером 19 октября 2019 года Ивана Вшивкова задержали на улице, якобы за мелкое хулиганство. Его доставили в отдел полиции № 2 на улице Киевской, где и произошла трагедия. Человек обварился кипятком насмерть.

ИСТОЧНИК KP.RU