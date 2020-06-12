В Калининграде два уголовника разломали витрину-холодильник

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:50:35+03:00

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Индивидуальный предприниматель из Калининграда обнаружил, что его обворовали. Минувшей ночью неизвестные распотрошили витринный холодильник, стоявший у торговой палатки на улице Батальной. Пришлось идти писать заявление о краже в дежурную часть ОМВД России по Московскому району.

Прибыв на место преступления, оперативники обнаружили, что злоумышленники оставили массу отпечатков пальцев. Пробив их по ведомственной базе данных «Папилон», правоохранители выяснили, что на Баталке орудовали ранее неоднократно судимые горожане, одному из которых 37, а другому – 45 лет. Обоих задержали и доставили в отдел полиции, где уголовники и признались в содеянном.

- Они рассказали, что похищенную «начинку» холодильника они сдали в пункт приема металлолома, а вырученные средства потратили на покупку спиртного, - подтвердили в пресс-службе регионального УМВД РФ. – Сейчас мужчин проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.

ИСТОЧНИК KP.RU