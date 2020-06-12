Желая выручить брата, калининградец потерял 30 тысяч рублей

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:16:19+03:00

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Первой жертвой стала 19-летняя жительница Калининграда, разместившая на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже купальника для художественной гимнастики. По указанному номеру телефона позвонил почему-то мужчина, ну да мало ли. Может, подарок хотел кому сделать, а может… в общем, время сейчас такое.

В нашем случае важно то, что незнакомец уверил продавца, что но для перевода денег ей необходимо установить приложение и ввести данные банковской карты, на которую поступит плата. Девушка послушно выполнила все, что ей велели, но деньги не только не пришли на счет, а даже наоборот – с него исчезло 10 тысяч рублей. Дело (уголовное, конечно) расследует ОМВД России по Ленинградскому району.

Ну а 73-летний житель Мамоново принял не только звонок с неизвестного номера, но и звонившего за своего брата. Тот сообщил: мол, срочно нужно уплатить штраф за нарушение Правил дорожного движения - 30 тысяч рублей. Пенсионер поспешил выручить «родственника», переведя деньги через мобильное приложение на указанную карту. И когда потом позвонил брату, чтобы узнать, как все прошло. Брат, естественно, ведать не ведал ни о каком штрафе.

Внимание! УМВД России по Калининградской области призывает всех жителей региона сохранять бдительность при совершении операций с переводом денежных средств и не поддаваться на уловки телефонных мошенников. Необходимо внимательно относиться к сделкам посредством сети интернет и не устанавливать по совету незнакомцев подозрительные приложения.

ИСТОЧНИК KP.RU