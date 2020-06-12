В Калининграде «Мерседес» врезался в «Тойоту» перед пешеходным переходом
Владелец японского автомобиля остановился, чтобы пропустить пересекавших Московский проспект людей
В результате ДТП телесные повреждения получил водитель "Тойоты".Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Без четверти девять утра 11 июня по Московскому проспекту Калининграда в направлении улицы Белибейской ехал 47-летний горожанин на своем «Мерседесе». А у дома №255 другой автомобилист - 56-летний владелец «Тойоты» остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить спешивших людей. В результате «немец» благополучно догнал «японку» и даже попытался перегнать, врезавшись в ее корму.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, водитель «Тойоты» получил телесные повреждения. Ну а оба транспортных средства, соответственно – технические.
ИСТОЧНИК KP.RU