В Калининграде «Мерседес» врезался в «Тойоту» перед пешеходным переходом

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:52:01+03:00

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Без четверти девять утра 11 июня по Московскому проспекту Калининграда в направлении улицы Белибейской ехал 47-летний горожанин на своем «Мерседесе». А у дома №255 другой автомобилист - 56-летний владелец «Тойоты» остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить спешивших людей. В результате «немец» благополучно догнал «японку» и даже попытался перегнать, врезавшись в ее корму.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, водитель «Тойоты» получил телесные повреждения. Ну а оба транспортных средства, соответственно – технические.

ИСТОЧНИК KP.RU