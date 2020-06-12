2020-06-12T11:14:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Корнавирусом заразилось еще 38 калининградцев

Общее число инфицированных в регионе достигло 1984
Игорь ОРЕХОВ
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За минувшие сутки в Калининградской области коронавирусом заразилось 38 человек. Общее число заболевших жителей региона достигло 1984.

Количество погибших от COVID-19 наших земляков - 34.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за сутки вылечились и отправились домой 26 калининградцев, всего выздоровевших теперь насчитывается 976 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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