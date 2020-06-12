Корнавирусом заразилось еще 38 калининградцев
Общее число инфицированных в регионе достигло 1984
Изменить размер текста:
За минувшие сутки в Калининградской области коронавирусом заразилось 38 человек. Общее число заболевших жителей региона достигло 1984.
Количество погибших от COVID-19 наших земляков - 34.
Как сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за сутки вылечились и отправились домой 26 калининградцев, всего выздоровевших теперь насчитывается 976 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU