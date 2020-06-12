2020-06-12T17:18:28+03:00
Общество

Калининградец отсудил деньги за упавший на его машину кусок штукатурки

Проигравшей стороной оказалось предприятие автосервиса, где ремонтировалось транспортное средство
Игорь ОРЕХОВ
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Летом прошлого года житель Калининграда пригнал свою машину в один из городских автосервисов на плановый ремонт. Однако пока автомобиль стоял в боксе, с потолка внепланово рухнул здоровый кусок штукатурки – и прямо на лобовое стекло транспортного средства. Восстановить «лобовуху» - а вместе с нею и справедливость – удалось лишь в результате многочисленных и настоятельных требований пострадавшего автовладельца. Пришлось даже направить претензию производителю авто, официальным дилером которого оказался злополучный сервис.

Однако на этом автомобилист не успокоился. Посчитав, что раз ему больше месяца пришлось колесить с треснувшим стеклом, а в период ремонтных работ вообще ходить пешком, калининградец потребовал компенсации. Понятное дело, денежной. Представители автосервиса платить добровольно отказались, и дело дошло до Ленинградского районного суда.

- Суд пришел к выводу, что повреждение имущества истца было допущено во время выполнения ответчиком работ вследствие ненадлежащего содержания помещения, в котором они производились, - сообщили в пресс-службе учреждения.

В общем, теперь проигравшей стороне в счет возмещения причиненного морального вреда предстоит выплатить клиенту 5 тысяч рублей, плюс штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя – это еще 2, 5 тысячи целковых, а также компенсировать судебные расходы - снова 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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