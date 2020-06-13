2020-06-13T11:19:43+03:00
Общество

«Улучшений пока не видим:» Милану Семенькову начинают готовить к спасительному уколу за $2 млн

Вчера маленькой калининградке сделали инъекцию поддерживающего препарата
Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Как сообщили в Инстаграм родители Миланы, девочке поставили третью дозу поддерживающего препарата «Спинраза». Напомним, у маленькой калининградки диагностирована спинально-мышечная атрофия - редкое и очень опасное заболевание.

Средства на лекарство «Спинраза» выделили из регионального бюджета, а сами уколы Милане ставят в детской областной больнице.

«Многие спрашивают, есть ли какие-то улучшения после полученных инъекций, пока мы не видим каких-то явных изменений, но для нас самое важное, что нет ухудшения состояния, а это уже о многом говорит, - сообщили родители Миланы. - Со следующей недели мы начнём уже подготовку к госпитализации на введение «Золгенсма». Нужно будет снова собрать необходимую медицинскую документацию, врачи должны будут дать заключение о целесообразности введения «Золгенсма» после трёх доз «Спинраза».

Как уже рассказывала «Комсомолка», «Золгенсма» считается самым дорогим уколом в мире - он стоит больше 2 миллионов долларов. Деньги на это лекарства родители Миланы собирали около полугода. Сбор завершился 31 мая.

- Мы очень, очень надеемся, что следующий укол, который получит Милана, будет тот самый заветный, - говорят родители девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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