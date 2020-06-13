Подробности новых случаев коронавируса: В Калининграде заразились еще 3 ребенка, включая младенца

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:30:29+03:00

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За последние сутки в нашей области выявили еще 43 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией, среди заболевших - трое детей, одному из которых нет еще и годика.

- В семье зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции среди взрослых, - уточнили в оперативном штабе.

У пятерых новых инфицированных ковид протекает бессимптомно - его нашли по результатам лабораторных обследований. Преимущественно это контактные случаи в семейных очагах и по месту работы заболевших.

У 38 заболевших коронавирус обнаружили при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, при этом у 27 из них диагностирована пневмония (62,7% от общего количества зарегистрированных случаев).

Напомним, в недавнем обращении к жителям региона губернатор Антон Алиханов рассказал, что среди заболевших COVID-19 детей есть несколько ребят, которые находятся в крайне тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU