Подробности новых случаев коронавируса: В Калининграде заразились еще 3 ребенка, включая младенца
За последние сутки в нашей области выявили еще 43 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией, среди заболевших - трое детей, одному из которых нет еще и годика.
- В семье зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции среди взрослых, - уточнили в оперативном штабе.
У пятерых новых инфицированных ковид протекает бессимптомно - его нашли по результатам лабораторных обследований. Преимущественно это контактные случаи в семейных очагах и по месту работы заболевших.
У 38 заболевших коронавирус обнаружили при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, при этом у 27 из них диагностирована пневмония (62,7% от общего количества зарегистрированных случаев).
Напомним, в недавнем обращении к жителям региона губернатор Антон Алиханов рассказал, что среди заболевших COVID-19 детей есть несколько ребят, которые находятся в крайне тяжелом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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