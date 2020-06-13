«Оступился и ушел под воду»: В пожарном водоеме в Калининграде утонул 12-летний мальчик

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:08:00+03:00

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Трагедия произошла в пятницу, 12 июня, в районе улицы Южновокзальной в городе Калининграде.

- По предварительным данным, вчера вечером мальчик решил искупаться в водоеме без ведома родителей, - сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. - Плавать ребенок не умел. Находясь у берега, он оступился и ушел под воду. Сторож одного из учреждений, находящихся вблизи водоема, заметил на берегу одежду и велосипед. Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы.

Найти тело мальчика удалось только утром в субботу. Видимых повреждений на теле ребенка не обнаружено. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Оганизована доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU