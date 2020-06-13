При реконструкции дороги в Калининграде рабочие наткнулись на немецкое кладбище

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:38:14+03:00

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Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, на человеческие останки наткнулись при реконструкции улицы Дачной. Нна сегодняшний день поисковики извлекли из-под земли останки 38 человек.

- В начале прошлого века на этом месте располагалось Новое военное кладбище Кёнигсберга, о чём до 1956 года сообщали даже советские карты города. Потом, де-юре, оно исчезло. Де-факто, погибшие оставались покоиться в земле. Только в 2014 году мэрия Калининграда вновь смогла поставить объект на учёт, - рассказала в мэрии. - Разумеется, все об этом помнили и при разработке проекта реконструкции улицы этот факт был учтён. Волонтёры Народного Союза Германии по уходу за воинскими захоронениями (представители ассоциации) сейчас регулярно находятся на объекте. Если на поверхности появляются кости – они тут же складывают их и отвозят на хранение. Есть тут ещё и «русский сектор», в котором покоятся останки 263 русских воинов царской армии. По архивным данным он находится примерно в сотне метров восточнее от места проведения работ.

Перезахоронить останки панируют осенью на интернациональном кладбище в конце улицы Невского.

ИСТОЧНИК KP.RU