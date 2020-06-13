В Калининградской области «Москвич» протаранил жилой дом
Водителя увезли в больницу с травvами
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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ДТП произошло в поселке Большаково Славского района в пятом часу утра. «Москвич 2141», за рулем которого находилась 29-летняя девушка, врезался в жилой дом на улице Садовой.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, автомобиль двигался со стороны Гастеллово в направлении улицы Калининградской. Авария произошла из-за того, что водитель не справилась с управлением.
Девушка получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU