В Калининградской области «Москвич» протаранил жилой дом

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:26:08+03:00

Водителя увезли в больницу с травvами

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ДТП произошло в поселке Большаково Славского района в пятом часу утра. «Москвич 2141», за рулем которого находилась 29-летняя девушка, врезался в жилой дом на улице Садовой.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, автомобиль двигался со стороны Гастеллово в направлении улицы Калининградской. Авария произошла из-за того, что водитель не справилась с управлением.

Девушка получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU