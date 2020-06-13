В сети появилось видео поисков школьника, утонувшего в Калининграде

13 Июнь 2020 2020-06-13T14:50:06+03:00

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Региональное Управление СКР опубликовало видео поисков тела школьника, утонувшего в пятницу, 12 июня, в районе улицы Южновокзальной в Калининграде.

Как сообщалось ранее, тревогу забил сторож одного из предприятий, которые расположены в районе водоема. Он заметил на берегу одежду и велосипед и сообщил о находке в правоохранительные органы. Найти мальчика в пятницу не удалось. В субботу утром тело ребенка обнаружили водолазы. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

- По предварительным данным, вчера вечером мальчик решил искупаться в водоеме без ведома родителей, - сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. - Плавать ребенок не умел. Находясь у берега, он оступился и ушел под воду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/784743" frameborder="0"></iframe> В Калининграде в озере ищут пропавшего мальчика.Следственное управление СК России по Калининградской области

ИСТОЧНИК KP.RU