2020-06-13T15:59:49+03:00
Общество

Адвокат обвиняемой по «делу врачей» прокомментировал обращение Рошаля к Путину

Тимур Маршани опубликовал пост в своем Телеграм-канале
Николай Литвинов
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Елена Белая.Елена Белая.Фото: Александр Подгорчук
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После беседы главы Национальной медицинской палаты России Леонида Рошаля и президента Владимира Путина глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей.

Адвокат обвиняемой Елены Белой (бывшей и.о. главврача роддома №4 Калининграда) Тимур Маршани прокомментировал эти события в своем Телеграм-канале.

- Хотим выразить огромную благодарность Президенту России за то, что он выслушал нашу проблему и не остался к ней равнодушным. После разговора с Владимиром Владимировичем дело сдвинулось с мертвой точки. Хотим выразить огромную благодарность Леониду Рошалю за то, что он не побоялся поднять этот вопрос на самом высоком уровне. Страшно даже представить, как выглядело бы «новое дело врачей» без участия Леонида Рошаля- человека с огромным сердцем, - написал Маршани. - Мы также хотим выразить признательность Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, всему медицинскому сообществу, поблагодарить тысячи журналистов, блогеров, просто неравнодушных людей, которые освещают этот вопрос.

По словам адвоката, самое важное - добиться освобождения девушек и возврата их к нормальной работе с полным оправданием и восстановлением.

– У нас нет в планах преследовать кого-то, сводить счеты, наказывать., - подчеркнул Маршани. - Среди тех, кто вел данный процесс в том числе и со стороны обвинения, есть немало достойных людей. Тех, кто честно выполнял свои долг, кто разбирался в деле, кто изучал его. Позиция обвинения несколько раз претерпевала изменения. Наша же задача - добиться свободы и восстановления честного имени подзащитных. Чтобы Елена Белая и Элина Сушкевич могли как можно быстрее вернуться на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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