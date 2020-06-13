Калининградская «Балтика» начала продажу масок для болельщиков

13 Июнь 2020 2020-06-13T17:04:35+03:00

Но пустят ли зрителей на стадион, до сих пор не известно

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Калининградский футбольный клуб «Балтика» объявил об обновлении ассортимента в своем фирменном магазине. В частности, там появились тканевые маски для болельщиков. Цена - 220 рублей за штуку. На каждой маске вышит логотип «Балтики».

Получится ли пойти в такой маске на футбол, пока не ясно. Новый чемпионат ФНЛ стартует 2 августа, в качестве резервной даты забронирована 9 августа. О том, пустят ли зрителей на стадионы, не сообщается.

В минувшем чемпионате, который из-за коронавируса завершился досрочно, «Балтика» заняла 7-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU