Калининградская «Балтика» начала продажу масок для болельщиков
Но пустят ли зрителей на стадион, до сих пор не известно
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Калининградский футбольный клуб «Балтика» объявил об обновлении ассортимента в своем фирменном магазине. В частности, там появились тканевые маски для болельщиков. Цена - 220 рублей за штуку. На каждой маске вышит логотип «Балтики».
Получится ли пойти в такой маске на футбол, пока не ясно. Новый чемпионат ФНЛ стартует 2 августа, в качестве резервной даты забронирована 9 августа. О том, пустят ли зрителей на стадионы, не сообщается.
В минувшем чемпионате, который из-за коронавируса завершился досрочно, «Балтика» заняла 7-е место.
ИСТОЧНИК KP.RU