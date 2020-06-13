2020-06-13T19:31:07+03:00
Общество

Адвокат Элины Сушкевич - о «деле врачей»: Состояние ребенка не предполагало возможности его реанимации

Камиль Бабасов ссылается на заключение Российского общества неонатологов
Николай Литвинов
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Обращение Леонида Рошаля к Владимиру Путину сегодня уже прокомментировал адвокат одной из обвиняемых, бывшего руководителя роддома №4 Елены Белой. Позже свою точку зрения озвучил и защитник неонатолога Элины Сушкевич Камиль Бабасов.

- Мы благодарны Леониду Михайловичу за его поддержку, - написал адвокат в Телеграм-канале. - Весь период расследования мы многократно просили следствие привлечь специалиста, дать объективную оценку состоянию ребенка в последние часы его жизни. Представители Российского общества неонатологов провели специальное исследование и пришли к выводу, что содержание магния в тканях ребенка не только не превышают норму магния для новорожденных, но в 1,5 раза ниже этой нормы. Кроме того, коллеги российских неонатологов, несколько именитых зарубежных экспертов – руководители перинатальных центров в Европе и в Америке, профессора и авторы самых известных учебных пособий по неонатологии, высказали собственное мнение о том, что состояние ребенка было предсмертным, не предполагающим возможность его реанимации.

Напомним, Елену Белую и Элину Сушкевич обвиняют в убийстве новорожденного, совершенном в ноябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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