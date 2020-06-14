Министр строительства Калининградской области излечился от коронавируса

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:15:47+03:00

Сергея Черномаза выписали из больницы, но неделю он пробудет на домашнем карантине

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Министра строительства и ЖКХ Калининградской области Сергея Черномаза выписали из больницы, куда он попал с диагнозом COVID-19.

- Он дважды получил отрицательный анализ на ковид и будет еще неделю находиться на домашнем карантине, после чего, если не проявится никаких симптомов заболевания, сможет вернуться в свой рабочий кабинет, - сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

По информации оперштаба, министр развития инфраструктуры Еена Дятлова и министр сельского хозяйства Наталья Шевцова, также заразившиеся коронавирусом, продолжают проходить лечение в стационаре.

- Состяние их здоровья не вызывает у медиков опасений. Надеемся, что скоро они будут выписаны, - добавили в опертабе.

ИСТОЧНИК KP.RU