За ночь в Калининградской области сгорели три автомобиля

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:55:29+03:00

Пострадали две "Ауди" и один "Мерседес"

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За сутки в Калининградской области было зафиксировано несколько техногенных пожаров. Горели шины, бытовые отходы, но были пожары и серьезнее - сгорели три автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, в поселке Приозерное Черняховского городского округа сгорел микроавтобус "Мерседес Спринтер". В поселке Долгоруково под Багратионовском огонь охватил автомобиль "Ауди А4". Еще один автомобиль "Ауди" пострадал от огня в поселке Низовье Гурьевского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU