В Янтарном сообщили цены за использование пляжного оборудования

14 Июнь 2020 2020-06-14T12:04:09+03:00

Каждое утро на пляже проводится дезинфекция оборудования

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Воскресенье в Калининграде выдалось солнечным, поэтому можно ожидать, что на море снова отправится много отдыхающих.

У себя на странице в Фейсбуке мэр Янтарного Алексей Заливатский сообщил, что каждое утро пляжное оборудование подвергается обязательной дезинфекции.

"К утренней уборке и чистке песка теперь добавилось вот это - дезинфицируем", - написал мэр, прикрепив соответствующую фотографию.

Кроме того, он сообщил цены на аренду этого оборудования.

Так, аренда обычного лежака с полотенцем и зонтом обойдется в 300 рублей, двухместная кровать со столиком - 1500 рублей, двухместная "Балтийская корзина" - 800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU