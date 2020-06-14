В Янтарном сообщили цены за использование пляжного оборудования
Воскресенье в Калининграде выдалось солнечным, поэтому можно ожидать, что на море снова отправится много отдыхающих.
У себя на странице в Фейсбуке мэр Янтарного Алексей Заливатский сообщил, что каждое утро пляжное оборудование подвергается обязательной дезинфекции.
"К утренней уборке и чистке песка теперь добавилось вот это - дезинфицируем", - написал мэр, прикрепив соответствующую фотографию.
Кроме того, он сообщил цены на аренду этого оборудования.
Так, аренда обычного лежака с полотенцем и зонтом обойдется в 300 рублей, двухместная кровать со столиком - 1500 рублей, двухместная "Балтийская корзина" - 800 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU