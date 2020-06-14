В Калининградской области возобновляется плановая госпитализация, открываются стоматологии

14 Июнь 2020 2020-06-14T13:57:30+03:00

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С 20 июня в Калининградской области возобновляется плановая госпитализация в больничных стационарах. Соответствующие поправки глава управления Роспотребнадзора региона Елена Бабура внесла в постановление "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID -19 в Калининградской области от 26.03.2020 года № 9-р". Текст документа опубликован на сайте Роспотребнадзора.

В частности, с 20 июня возобновляется плановая госпитализация пациентов в организации стационарного типа, с 16 июня станет возможным оказание всех видов стоматологической помощи (за исключением работ с использованием пьезоинструментов). Также с 16 июня возобновляется оказание медицинских услуг по направлениям: мануальная терапия, массаж, лечебная физкультура, физиотерапия, пластическая хирургия и некоторые другие.

Ограничения были введены в конце марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU