Бросок змеи на карася попал в объектив камеры
Рыбак из Калининграда записал и выложил в сеть динамичный видеоролик [видео]
.Фото: Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING
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Калининградец Евгений Хохлов опубликовал в сообществе "Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING" интересный видеоролик.
На глазах рыбака змея, предположительно уж, проникла в садок, в котором находилась рыба. После этого схватила жирного карася и стремительно уползла в траву. Шансов у рыбы вырваться из пасти гада не было никаких.
- Вот так у нас воруют карасей, - прокомментировал за кадром Евгений Хохлов.
Нападение змеи на карася под Калининградом.vk.com/kenigfishing
ИСТОЧНИК KP.RU