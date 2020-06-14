2020-06-14T14:35:27+03:00
Дом. Семья

Бросок змеи на карася попал в объектив камеры

Рыбак из Калининграда записал и выложил в сеть динамичный видеоролик [видео]
Кирилл Алексеев
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..Фото: Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING
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Калининградец Евгений Хохлов опубликовал в сообществе "Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING" интересный видеоролик.

На глазах рыбака змея, предположительно уж, проникла в садок, в котором находилась рыба. После этого схватила жирного карася и стремительно уползла в траву. Шансов у рыбы вырваться из пасти гада не было никаких.

- Вот так у нас воруют карасей, - прокомментировал за кадром Евгений Хохлов.

Нападение змеи на карася под Калининградом.vk.com/kenigfishing

ИСТОЧНИК KP.RU

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