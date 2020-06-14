Бросок змеи на карася попал в объектив камеры

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:35:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградец Евгений Хохлов опубликовал в сообществе "Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING" интересный видеоролик.

На глазах рыбака змея, предположительно уж, проникла в садок, в котором находилась рыба. После этого схватила жирного карася и стремительно уползла в траву. Шансов у рыбы вырваться из пасти гада не было никаких.

- Вот так у нас воруют карасей, - прокомментировал за кадром Евгений Хохлов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/784844" frameborder="0"></iframe> Нападение змеи на карася под Калининградом.vk.com/kenigfishing

ИСТОЧНИК KP.RU