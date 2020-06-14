Когда и где откроются первые магазины "Пятерочка" в Калининграде

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:33:51+03:00

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В начале июня пресс-служба компании X5 Retail Group, которой принадлежит торговая сеть "Пятерочка" объявила дату открытия первых магазинов в Калининградской области.

- X5 не отказался от своих планов зайти в Калининградскую область, несмотря на пандемию коронавируса. Первые магазины торговой сети "Пятерочка" в регионе начнут работу 26 июня", - процитировало агентство "Интерфакс" пресс-службу компании.

Первоначально шла речь о 3-5 магазинах в регионе, однако, изучив вакансий, опубликованной на сайте "Пятерочки", можно прийти к выводу, что магазинов будет больше. В частности, магазины откроются по следующим адресам в Калининграде:

- улица Красная, 63;

- улица Старшины Дадаева, 62;

- Московский проспект, 257;

- улица Дзержинского, 166А;

- улица Интернациональная, 59.

Кроме того, по данным издания "Клопс.Ru", магазины сети "Пятерочка" могут появиться в торговом центре "Эпицентр" на улице Профессора Баранова (бывший супермаркет "Бомба"), а также в ТЦ "Гранд" на Советском проспекте.

Две "Пятерочки" откроются в Гурьевском городском округе: в поселке Невское (ул. Гагарина, 245) и поселке Малое Исаково (ул. Пушкинская, 1А).

Размещение магазинов в Калининграде и ближайших окрестностях.Фото: из архива компании

Не останутся без магазинов столичной сети и города области. Сразу две "Пятерочки", согласно карте вакансий, должны открыться в Зеленоградске, еще одна в Черняховске.

Как сообщает "Интерфакс", X5 Retail Group является крупнейшим в России ритейлерлм по объему продаж. На конец марта группа объединяла 16 658 магазинов, включая 15 739 магазинов "у дома" "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель".

ИСТОЧНИК KP.RU