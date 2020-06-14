В ответ на учения НАТО в Калининградской области развернули "Искандеры"

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:30:08+03:00

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На начавшиеся в Балтийском море учения НАТО Baltops 2020 российская группировка в Калининградской области ответила своими маневрами. В частности, как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО), в регионе прошла тренировка по нанесению ударов ракетными комплексами "Искандер".

Как сообщается, бойцы подразделения скрытно вышли к месту стрельбы, после чего выполнили залпы по мишеням которые имитируют различные объекты условного противника - аэродромы, командные пункты, ракетные комплексы и так далее. После стрельб расчеты "Искандеров" сменили позицию.

В пресс-службе ЗВО отметили, что в маневрах участвовали более 200 военнослужащих, а таже около 20 единиц военной и специальной техники.

Морские учения Североатлантического альянса Baltops 2020 стартовали у побережья Дании и Германии 7 июня. В них принимают участие 29 кораблей различного класса и 29 единиц авиатехники. Маневры продлятся до 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU