2020-06-14T14:50:17+03:00
Происшествия

В аэропорту Санкт-Петербурга лайнер, направлявшийся в Калининград, столкнулся с другим самолетом

К счастью, никто ее пострадал
Кирилл Алексеев
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..Фото: Википедия
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Серьезный инцидент произошел в воскресенье в питерском аэропорту "Пулково".

Как сообщило агентство "Интерфакс", во время маневрирования на рулежной дорожке самолет Санкт-Петербург - Иркутск по касательной задел другой лайнер - Санкт-Петербург - Калининград, на борту которого находились 86 пассажиров и 6 членов экипажа.

Сообщается, что пострадавших нет, а пассажиров отправят к месту назначения резервными бортами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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