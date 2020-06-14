В аэропорту Санкт-Петербурга лайнер, направлявшийся в Калининград, столкнулся с другим самолетом

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:50:17+03:00

К счастью, никто ее пострадал

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Серьезный инцидент произошел в воскресенье в питерском аэропорту "Пулково".

Как сообщило агентство "Интерфакс", во время маневрирования на рулежной дорожке самолет Санкт-Петербург - Иркутск по касательной задел другой лайнер - Санкт-Петербург - Калининград, на борту которого находились 86 пассажиров и 6 членов экипажа.

Сообщается, что пострадавших нет, а пассажиров отправят к месту назначения резервными бортами.

ИСТОЧНИК KP.RU