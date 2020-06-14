На Балтийской косе заметили зебру

14 Июнь 2020 2020-06-14T21:39:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне на польской части Балтийской (Вислинской) косы лесники, привыкшие к лосям, кабанам и косулям, заметили, как между деревьями петляет... зебра.

"Климат прогревается очень быстро. Сегодня эту зебру на косе встретили лесники", - сообщается в официальном Твиттере польской службы "Государственные леса" (Lasy Pa stwowe).

Это было разумеется, шуткой. Как вскоре выяснилось, зебра сбежала из мини-зоопарка в городке Янтар. Беглянку задержали и доставили к хозяину.

ИСТОЧНИК KP.RU