Прокуратура проводит проверку по факту столкновения лайнеров в Санкт-Петербурге

14 Июнь 2020 2020-06-14T22:07:35+03:00

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Северо-Западный транспортный прокурор взял на личный контроль расследование инцидента в питерском аэропорту "Пулково", где столкнулись два самолета, в том числе борт Санкт-Петербург - Калининград. В частности, прокуратура проверяет, как были соблюдены права пассажиров и законодательство о безопасности полетов.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, при рулении один самолет зацепил крылом хвостовую часть другого. Высадка всех пассажиров произведена в штатном режиме, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено.

Как стало известно позже, пассажиры калининградского рейса другим самолетом доставлены в аэропорт "Храброво".

Воздушные суда Airbus-320 с 44 пассажирами на борту ("S7 Airlines") и Airbus 320 с 50 пассажирами на борту ("Уральские авиалинии") столкнулись в воскресенье в 12.50.

ИСТОЧНИК KP.RU