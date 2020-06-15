На пр. Победы в Калининграде сгорел БМВ

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:05:55+03:00

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В воскресенье днем на проспекте Победы в Калининграде сгорел автомобиль. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуация в 16:44. В результате пожара автомобиль полностью выгорел.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-5 в составе 4 человек и 1 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU