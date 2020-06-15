Калининградская область заняла 65-е место в рейтинге регионов по благосостоянию семей

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:40:43+03:00

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Калининградская область оказалась всего лишь на 65 месте в рейтинге регионов России по благосостоянию семей. Об этом отмечается в исследовании, проведенном «РИА Новости».

Рейтинг рассчитывается по максимально возможному остатку денег, которые остаются в семьях после минимальных расходов на основании данных Росстата. В Калининградской области семья с двумя детьми может рассчитываться на 12978 рублей, с одним ребенком – 23 556 рублей.

По итогам 2019 года рейтинг возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ — после минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми там остается почти 90 тысяч рублей. Вслед за ним идут Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ. Последнюю строчку с результатом минус одна тысяча рублей занимает Кабардино-Балкарская Республика. Это единственный российский регион, где среднестатистической семье сложно содержать двоих детей, не имея дополнительного источника доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU