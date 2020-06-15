В Калининграде за сутки выявили 40 новых случаев коронавируса
За сутки в Калининградской области выявлено 40 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в области по состоянию на понедельник, 15 июня, выявлено 2112 случаев заболевания.
За последние сутки в России выявлено 8 246 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 2 832 случая (34,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране выявлено 537 210 заболевших в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 143 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 7 091 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU