2020-06-15T10:47:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде за сутки выявили 40 новых случаев коронавируса

Всего в области по состоянию на понедельник, 15 июня, выявлено 2112 случаев заболевания
Виктор Сергеев
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..Фото: Игорь БУЛАТОВ
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За сутки в Калининградской области выявлено 40 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в области по состоянию на понедельник, 15 июня, выявлено 2112 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8 246 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 2 832 случая (34,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 537 210 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 143 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 7 091 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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