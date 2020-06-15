2020-06-15T11:12:14+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды

Электричество отключено на 13-ти улицах
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде в понедельник, 15 июня, в течение дня не будет электричества в домах на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Ольштынской 2-44 и в пер. Ольштынском 1-9.

До 16 часов свет на ул. Ф. Энгельса 35-49,16-26, ул. Адмиральская 13-19,10-16, ул. Донская 1-3,2-8, ул. Лесопарковая 6-26,27б-31а, ул. Закавказская 19(д/с №74), ул. Нахимова 4-22,7.

До 18 часов электричество отключено на ул. А. Суворова 25-47,37(СОШ №28), 46-52, ул. Дзержинского 91-109,103(д/с №12), 138-140, ул. Волочаевская 19-33,20-38, пр-т Калинина 7-57, пер. Калинина 2-6.

Холодное водоснабжение приостановлено до 18 часов в Ленинградском районе в детских садах №№ 11, 68, на ул. Ю. Гагарина и еще на 13 улицах: ул. Стрелецкая, ул. Серова, ул. старш. Дадаева, ул. Пражская, ул. Берлинская, ул. Римская, ул. Малоярославская, ул. Юбилейная, ул. Фортовая дорога, ул. Артиллерийская, ул. Куйбышева, ул. Еловая аллея, пр-т Московский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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