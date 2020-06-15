На ул. Свободной в Калининграде сбили 10-летнюю девочку

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:32:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в воскресенье, 14 июня, в ДТП пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Свободной. 10-летняя девочка вышла на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля и попала под колеса «Мазды».

В результате наезда девочка получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU