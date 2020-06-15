2020-06-15T11:32:31+03:00
Происшествия

На ул. Свободной в Калининграде сбили 10-летнюю девочку

В результате наезда школьница получила телесные повреждения.
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде в воскресенье, 14 июня, в ДТП пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Свободной. 10-летняя девочка вышла на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля и попала под колеса «Мазды».

В результате наезда девочка получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В июне калининградцам придется снова платить за отопление
На Балтфлоте прокомментировали возможную отмену парада Победы в Калининграде
«Попал под огонь зенитной артиллерии»: в Калининградской области найдено место падения бомбардировщика Пе-2
Антон Алиханов – о зебре на Балтийской косе: Поляки нарушили экологический баланс
Калининградец разобрался с обидчиком при помощи биты
Стало известно, где разместят фоторадары в Калининградской области на этой неделе
На выходных в Калининградской области задержан 31 пьяный водитель
Ремонт ул. Катина и ул. Карташева в Калининграде перенесли на 2021 год
Под Гвардейском «Ауди» врезалась в дерево, водитель в больнице
В оперштабе сообщили, сколько калининградцев обследовали на COVID-19
На ул. Свободной в Калининграде сбили 10-летнюю девочку
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды