На ул. Свободной в Калининграде сбили 10-летнюю девочку
В результате наезда школьница получила телесные повреждения.
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в воскресенье, 14 июня, в ДТП пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Свободной. 10-летняя девочка вышла на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля и попала под колеса «Мазды».
В результате наезда девочка получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU