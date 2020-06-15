В оперштабе сообщили, сколько калининградцев обследовали на COVID-19
Сейчас в области под медицинским наблюдением находятся 4863 человека
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Калининградской области по состоянию на 15 июня на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 70 828 человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
Сейчас в области под медицинским наблюдением находятся 4863 человека, в том числе, 86 человек в условиях обсерватора.
Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в регионе выявлено 40 новых случаев заболевания. Всего в области с начала пандемии подтверждено 2112 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU