В оперштабе сообщили, сколько калининградцев обследовали на COVID-19

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:01:17+03:00

Сейчас в области под медицинским наблюдением находятся 4863 человека

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В Калининградской области по состоянию на 15 июня на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 70 828 человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Сейчас в области под медицинским наблюдением находятся 4863 человека, в том числе, 86 человек в условиях обсерватора.

Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в регионе выявлено 40 новых случаев заболевания. Всего в области с начала пандемии подтверждено 2112 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU