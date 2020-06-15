Под Гвардейском «Ауди» врезалась в дерево, водитель в больнице

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:05:42+03:00

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В Гвардейском районе в воскресенье вечером в ДТП пострадал водитель «Ауди». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 16-м километре автодороги «Тюленино-Ивановка-Славинск-Осиновка». Водитель «Ауди»» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате наезда 46-летний мужчина получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU