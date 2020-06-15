Под Гвардейском «Ауди» врезалась в дерево, водитель в больнице
Авария произошла на 16-м километре автодороги «Тюленино-Ивановка-Славинск-Осиновка»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гвардейском районе в воскресенье вечером в ДТП пострадал водитель «Ауди». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 16-м километре автодороги «Тюленино-Ивановка-Славинск-Осиновка». Водитель «Ауди»» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
В результате наезда 46-летний мужчина получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU