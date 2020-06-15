Ремонт ул. Катина и ул. Карташева в Калининграде перенесли на 2021 год
Расходы на капитальный и текущий ремонт дорог и тротуаров в Калининграде в этом году снизятся на 198 млн рублей. Об этом сообщил председатель горсовета Андрей Кропоткин.
По его словам, из-за этого ремонт улиц Карташева и Катина будет перенесен на 2021 год, однако, есть надежда, что по Карташева ситуация изменится к концу 2020 года
Кроме этого, отметил председатель горсовета, в сложную финансовую ситуацию попали учреждения культуры, бани, а также «Калининград-ГорТранс».
«Сейчас подготовлены заявки в правительство региона для получения льготных кредитов. Бюджет города увеличивает уставные фонды учреждений, средства пойдут в первую очередь на выплаты заработной платы сотрудникам», - сказал он.
При этом, город получит в этом году субвенцию в 197,8 млн. руб из областного бюджета на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.
«В 2020 году будут расселяться дома признанные аварийными в конце 2013 года и в начале 2014 года (9 домов) на сумму 266 млн. руб. Это самая большая сумма за последние несколько лет, выделяемая на эти цели», - отметил Андрей Кропоткин.
ИСТОЧНИК KP.RU